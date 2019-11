Neuer Blog-Artikel: Erfolg im Trading dank klarer Regeln und Routine (JK-Trading.com) - Die DAX-Bullen haben in den Start der Handelswoche die Bären deutlich auf die Hörner genommen. In meiner DAX-Betrachtung für den gestrigen Handelstag bereits von Freitagabend schrieb ich, dass […] ein Bruch [über 13.000 Punkte] höher macht meines Erachtens eine Squeeze in den 13.050/100er Bereich sehr wahrscheinlich.[…] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...