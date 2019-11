Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach der Vorlage von Quartalszahlen von 32,30 auf 35,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Erwartungen an den Hersteller medizintechnischer Komponenten und Geräte dürften sich kaum ändern, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Titel würde aktuell deutlich höher bewertet als die des Konkurrenten Philips./he

