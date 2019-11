Der Erdgaspreis hat viele Einflussfaktoren. Der nahe liegende ist der aktuelle Wetterbericht für die USA. Denn wie das GFS (U.S. Global Forecast System) vorhersagt, wird in der mittelatlantischen Zone als auch im Nordosten der USA eine Kältewelle eintreffen, welche den ersten Schnee bringen kann. Und auch für Europa ist Kälte prognostiziert, wo sich gerade der Start der Erdgas-Lieferungen über die Transanatolian Natural Gas Pipeline in die EU verspätet.Das kalte Wetter treibt den Erdgaspreis auch deshalb, weil der Kälteeinbruch große Investoren an den Rohstoffmärkten offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt.

