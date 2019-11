"Nordwest-Zeitung" zu Flugbegleiter-Streiks:

"Wieder müssen sich Passagiere der Lufthansa auf Streiks der Flugbegleiter einstellen - einhergehend mit erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Dieses Mal sind es gleich 48 Stunden Ausstand, zu denen die Gewerkschaft Ufo aufgerufen hat. Die Forderungen sind zwar nachvollziehbar, allerdings hat sich in den vergangenen Monaten, in denen es immer mal wieder zu Streiks gekommen war, der Eindruck verfestigt, dass persönliche Belange Einzelner mehr zu zählen scheinen als die des Kollektivs - man könnte meinen, die Gegner heißen Lufthansa und der langjährige Ufo-Chef Nicoley Baublies. Es sieht nicht danach aus, dass Lufthansa sich bereiterklärt, auf die Tarif-Forderungen einzugehen, die Zeichen waren mit der Ankündigung, den angekündigten Streik mit juristischen Mitteln stoppen zu wollen, eindeutig. Ebenso wenig dürfte die Gewerkschaft Ufo von ihrer Linie abweichen. Schade, denn so ist niemandem geholfen."/al/DP/he

