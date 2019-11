Die Deutsche Börse AG lädt jährlich zu einer der größten europäischen Konferenz ein, bei der sich die Financial Community trifft. Das Deutsche Eigenkapitalforum hat im vergangenen Jahr mehr als 4.500 1-on-1-Meetings zwischen Unternehmern, Analysten, Journalisten und Investoren koordiniert und es fanden mehr als 120 Präsentationen statt. In diesem Jahr findet die Veranstaltung vom 25. bis 27. November 2019 statt und die Teilnehmer erwartet wieder ein vielfältiges Programm von Themen. Nationale und internationale Vorstände und Top-Manager stellen sich dem Publikum und bieten Einblicke in ein breites Spektrum von Geschäftsmodellen. Mit dabei sind in diesem Jahr auch die Vorstände von Asmallworld AG, bet-at-home.com AG sowie Enthusiast Gaming Holdings Inc.

