Delignit AG: Delignit AG erhält Serienbeauftragung für neuen Elektrotransporter DGAP-News: Delignit AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Delignit AG: Delignit AG erhält Serienbeauftragung für neuen Elektrotransporter 05.11.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Delignit AG erhält Serienbeauftragung für neuen Elektrotransporter - Umsatzpotenzial von mehr als 15 Mio. EUR über Laufzeit - Serienlieferung ab 2022 mit einer Laufzeit von 10 Jahren Blomberg, 05. November 2019. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller öko-logischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat einen Serienliefervertrag im Bereich E-Mobility erhalten. Die Delignit AG konnte sich den Lieferumfang eines Systembodens für die Nutzfahrzeugvarianten des neu auf den Markt kommenden, rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugtyps sichern. Das Serienliefergeschäft für einen namhaften europäischen Automobilhersteller ist zum Liefereinsatz im Jahr 2022 vorgesehen und ausgelegt auf eine Laufzeit von 10 Jahren. Die zu liefernde Systembodenlösung basiert auf einer Composite-Bauweise, bei der verschleißfeste Obermaterialien auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit einer Leichtbauwabe als Unterbau kombiniert werden. Die Konstruktion bietet für die Anwendung eine hochbelastbare Oberfläche bei gleichzeitig deutlicher Gewichtsersparnis. Das Umsatzpotenzial des Auftrags beläuft sich auf über 15 Mio. EUR, sofern die der Beauftragung zugrunde liegenden unverbindlichen Mengenplanungen des OEM-Kunden tatsächlich abgerufen werden. Markus Büscher, CEO der Delignit AG, zeigt sich erfreut: "Mit dieser Beauftragung bestätigen wir erneut unsere Kompetenz, auch auf neue Entwicklungen im Markt mit innovativen ökologisch nachhaltigen Systemlösungen reagieren zu können." Über den Delignit Konzern: Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt. Der Delignit-Werkstoff basiert überwiegend auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. Kontakt: Delignit AG Königswinkel 2-6 32825 Blomberg Tel. +49 5235 966-156 Fax +49 5235 966-351 eMail: ir@delignit.com