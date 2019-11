Wie häufig so auch jetzt: Wenn die Deutschen zulegen, dann meistens richtig. Der Autogipfel gestern abend in Berlin setzte eindeutige Akzente. 1 Mio. Ladestationen bis 2030, 6.000 Euro Prämie für ein E-Auto, 50 Mio. Euro für den sofortigen Ausbau, denn: Von 300.000 neuen Autoverkäufen in diesem Jahr entfielen bis jetzt nur 8 % auf E-Autos.



