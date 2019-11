Isracann Biosciences Inc.: Isracann Biosciences avanciert Architektur- und Sicherheitspläne für das israelische Projekt DGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Expansion Isracann Biosciences Inc.: Isracann Biosciences avanciert Architektur- und Sicherheitspläne für das israelische Projekt 05.11.2019 / 07:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Isracann Biosciences avanciert Architektur- und Sicherheitspläne für das israelische Projekt Das Unternehmen beauftragt angesehene Unternehmer mit Erfahrung im Cannabissektor, um die rechtzeitige Abnahme durch Regierungsbehörden zu gewährleisten. VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 5. November 2019. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT), ehemals Atlas Blockchain Group Inc., (CSE: AKE) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) (das "Unternehmen ") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den europäischen Export zu werden. Das Unternehmen gab heute Betriebsupdates bezüglich der Auftragsvergabe an zwei führende Beratungsunternehmen im sich in der Frühphase befindlichen israelischen Cannabissektors bekannt. AgroPlan Ltd. und A.R. Factor Group liefern dem Unternehmen das Architekturdesign und die Sicherheitsplanung als Teil einer integrierten Planungs-/Baustrategie, die darauf abzielt, die wichtigsten nationalen Good Practice-Zertifizierungen zu erhalten, die mehrere wichtige geschäftliche und behördliche Ziele umfassen. AgroPlan wurde beauftragt, die architektonische Gestaltung und die technischen Zeichnungen für die Anbau- und Ernteanlagen vorzubereiten. Zur Ausführung der Arbeiten führte AgroPlan eine Standortuntersuchung durch, um die Topografie, die Entwässerung, den Zugang zu Wasserversorgung, Straßen und Stromversorgung zu bewerten. Mittels dieser Informationen hat AgroPlan einen standortspezifischen/projektspezifischen Architekturplan erstellt, der darauf abzielt, IMC-GAP, Israeli Medical Cannabis - Good Agricultural Practices Code Certification (Code-Zertifizierung für bewährte landwirtschaftliche Verfahren) (Yakar-Richtlinie 151) und IMC-GMP, Israeli Medical Cannabis - Good Agricultural Practices Code Certification (Yakar-Richtlinie 152) sicherzustellen. Gleichzeitig wurde die A.R. Factor Group beauftragt, den Sicherheitsentwurf für die Anbau- und Ernteanlagen vorzubereiten. Das Unternehmen überprüfte die Architekturentwürfe von AgroPlan und lieferte wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass die Pläne für IMC-GSP, Israeli Medical Cannabis - Good Agricultural Practices Code Certification (Yakar-Richtlinie 150) geeignet sind und diesen entsprechen. Neben der Überprüfung des Architekturentwurfs wurde A.R. Factor außerdem damit beauftragt, den erforderlichen betrieblichen Sicherheitsplan für den gesamten Standort zu erstellen, der im Wesentlichen fertiggestellt wurde. Der CEO des Unternehmens, Darryl Jones, erklärt: "Wir arbeiten zurzeit mit wichtigen nationalen Regierungsbehörden an einem anstehenden Diligence-Prozess, der im Wesentlichen unter der Schirmherrschaft des Gesundheitsministeriums (dem "Yakar ") steht. Vor allem dank der jahrzehntelangen Spitzenforschung und der Kenntnis unseres Produkts und des schnell wachsenden globalen Sektors können wir in einer ausgereiften Bürokratie arbeiten, die die Geschäftsinteressen respektiert und sich unterstützend daran beteiligt. Die Einbeziehung führender Berater zu unserer Unterstützung und Betreuung während des Prozesses hilft uns, dass wir unsere aggressiven Zeitpläne und Ziele einhalten können. Wir freuen uns sehr, mit den Teams von AgroPlan und A.R. Factor Group zusammenzuarbeiten, und profitieren bereits stark von ihrer Teilnahme." AgroPlan hat ihren Hauptsitz in einer kooperativen Landwirtschaftsgemeinschaft (Moshav) in der Intensivlandwirtschaftsregion Be'er Tuvia, Israel. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und bietet Unterstützung in den Bereichen Engineering, Architektur und Projektmanagement mit besonderem Schwerpunkt auf Landwirtschafts- und Viehzuchteinrichtungen. Das Unternehmen arbeitet regelmäßig mit dem Landwirtschaftsministerium und dem Umweltschutzministerium sowie zahlreichen Baubehörden zusammen. Bis dato hat das Unternehmen mehr als 15 Cannabisfarmprojekte im In- und Ausland abgeschlossen. A.R. Factor wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zichron Yaakov, Israel. Das Unternehmen ist auf drei Hauptbereiche spezialisiert: internationale Sicherheit und HLS (privater und internationaler Heimatschutz), Projekte für die Vereinten Nationen (Beratung und Durchführung) und nationale Resilienz. Das Unternehmen bietet eine Kombination aus fachkundiger Projektanalyse neben gründlichem und professionellem operativen Projektmanagement. Das Unternehmen bietet derzeit Sicherheitsdesignservices für über ein Dutzend regional lizenzierte Hersteller an. IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und President Über Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com. Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. --------------------------------------------------------------------------- 05.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Isracann Biosciences Inc. 1600 - 595 Burrard Street V7C 1L4 Vancouver Kanada Telefon: +1 855 205 0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Internet: www.isracann.com ISIN: CA46501D1087 EQS News ID: 904393 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 904393 05.11.2019 ISIN CA46501D1087 AXC0055 2019-11-05/07:26