Der Spezialchemiekonzern Evonik gibt sich bei der geplanten Übernahme des US-Herstellers von Wasserstoffperoxid Peroxychem trotz des Widerspruchs der US-Handelsaufsicht zuversichtlich. Der MDax -Konzern hält die Klage der FTC gegen den Kauf weiterhin für unbegründet und rechnet nun mit einem Abschluss der Akquisition im Jahr 2020. Einige Analysten wie Heiko Feber vom Bankhaus Lampe hatten einen Erfolg der Übernahme bereits zuletzt als unwahrscheinlich eingestuft.

Die FTC hatte im Sommer wegen Wettbewerbsbedenken Klage gegen den 625 Millionen US-Dollar (560 Mio Euro) schweren Deal eingereicht. Mit dem Kauf will Evonik-Chef Christian Kullmann eigentlich das profitablere Spezialchemiegeschäft ausbauen. So bietet Evonik im Geschäftsbereich Active Oxygens den Kunden bereits Lösungen rund um Wasserstoffperoxid an, allerdings eher Standardanwendungen. Mit Peroxychem sollen mehr Spezialitäten rund um das Desinfektions- und Bleichmittel hinzukommen, das Chlor ersetzen kann./mis/jha/

