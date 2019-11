Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta005/05.11.2019/07:00) - -> Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 mit über CHF 100 Mio. rund 75 Prozent über Vorjahr erwartet -> Deutliche Stärkung der Aktienkapitalbasis durch Wandlung von CHF 27,8 Mio. Obligationen der Wandelhybridanleihe (entsprechend ca. 50% der ausstehenden Anleihe) in Aktien -> Anvisierte Ist-Mieteinnahmen steigen durch die Integration des neuen Portfolios mittelfristig auf CHF 60 Mio. -> Begebung einer Unternehmensanleihe von EUR 250 Mio. mit 3 1/4 Jahren Laufzeit -> Innerer Wert pro Aktie (NAV Marktwerte) per Ende 2019 von über CHF 40,00 erwartet



Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, erwartet für 2019 eine erhebliche und über den Erwartungen liegende Steigerung des Gewinns vor Steuern auf über CHF 100 Mio. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresgewinn 2018 von CHF 56,9 Mio. um ca. 75 Prozent. Durch den bereits angekündigten Ankauf von 3.650 Wohnungen in Deutschland steigt der Wohnungsbestand der Peach Property Group zum Ende 2019 im Jahresvergleich um über 40 Prozent auf 12.450 Einheiten mit einem Marktwert von rund CHF 1,1 Mrd. Die jährlichen Ist-Mieteinnahmen werden mittelfristig auf rund CHF 60 Mio. ebenfalls deutlich steigen.



Der Erwerb des Wohnungsportfolios erfolgt im Rahmen der bisherigen Finanzierungsstrategie durch eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Beim Eigenkapitalanteil bildete die vollzogene Wandlung von CHF 27,8 Mio. der 3%-Wandelhybridanleihe (PEA22, ISIN CH0381952255) - nebst der Zeichnung der nachrangigen Pflichtwandelanleihe im Volumen von CHF 5,4 Mio. durch die Kreissparkasse Biberach - das Hauptelement. Die Anzahl ausstehender Namenaktien der Peach Property Group AG stieg um rund eine Million auf total ca. 6,6 Mio. Aktien.



Für den Fremdkapitalanteil und das geplante weitere Wachstum in Deutschland begibt die Peach Property Group ab heute eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 250 Mio. Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei ein Viertel Jahren und soll ausschliesslich bei institutionellen Investoren in Europa sowie qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten platziert werden. Die Festlegung des Zinses erfolgt mittels eines Bookbuilding Verfahrens.



Die Peach Property Group erwartet, den Portfolioankauf durch diese Fremd- und Eigenkapital-vereinbarungen vollständig zu finanzieren. Mit Closing des Ankaufs rechnet die Peach Property Group mit einer Erhöhung des Net Asset Value zu Marktwerten je Aktie zum Jahresende auf über CHF 40,00.



Die Peach Property Group legt den weiteren Fokus nebst dem Wachstum auf die wertschaffende Weiterentwicklung der Bestandsimmobilien, die Optimierung des Vermietungsstands und die Erweiterung des Mieter-Services mit der Verwaltung sämtlicher Wohnungen im Portfolio durch das mieterzentrierte Bestandsmanagement. So sind unter anderem neue Peach Points in Gelsenkirchen und Erkrath geplant und die bestehenden Mieterläden in Kaiserslautern, Oberhausen und Bielefeld werden personell verstärkt.



Kontakte:



Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com



Medien Deutschland edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns +49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de



Über die Peach Property Group AG



Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati sowie Kurt Hardt.



Weitere Informationen unter http://peachproperty.com



Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.



Diese Bekanntmachung richtet sich an oder ist zur Verteilung in Großbritannien nur für (i) Personen bestimmt, die über professionelle Erfahrung im Umgang mit Kapitalanlagen verfügen entsprechend Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") oder (ii) 'high net worth entities' (institutionelle Investoren), die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Diese Bekanntmachung richtet sich nur an relevante Personen. Andere Personen sollten weder auf Basis dieser Bekanntmachung noch aufgrund eines seiner Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.



Die Obligationen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff "Kleinanleger" eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 von MiFID II; (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ("EU Prospektverordnung"). Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die "PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.



Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Tatsachen darstellen und durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet sind. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Peach Property Gruppe und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Peach Property Gruppe nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Peach Property Gruppe liegen. Tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen.



(Ende)



Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Thomas Wolfensberger und Dr. Marcel Kucher Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com



ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1572933600763



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 05, 2019 01:00 ET (06:00 GMT)