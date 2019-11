Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum verzeichnet trotz eines schwierigen Marktumfelds im 3. Quartal 2019 ein Umsatzwachstum. Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum verzeichnet trotz eines schwierigen Marktumfelds im 3. Quartal 2019 ein Umsatzwachstum. Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. 05.11.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMELDUNG Pfeiffer Vacuum verzeichnet trotz eines schwierigen Marktumfelds im 3. Quartal 2019 ein Umsatzwachstum. Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. - Auftragseingänge erreichen Jahreshoch im 3. Quartal - Umsatzwachstum von 2 % im 3. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum - Umsatz von 467,3 Mio. EUR, EBIT von 48,9 Mio. EUR und EBIT-Marge von 10,5 % in den ersten neun Monaten 2019 - Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2019 bestätigt Asslar, 5. November 2019. Pfeiffer Vacuum, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gibt seine Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate zum 30. September 2019 bekannt. Im dritten Quartal 2019 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 156,2 Mio. EUR, ein Anstieg von 2,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBIT betrug 16,1 Mio. EUR und fiel damit um 22,6 %. Seit Jahresbeginn beliefen sich die Umsatzerlöse 2019 auf 467,3 Mio. EUR, was einem Rückgang von 4,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2019 wurden in erster Linie von Rückgängen im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt beeinträchtigt, während sich der Umsatz im dritten Quartal 2019 im Halbleitermarkt gegenüber dem gleichen Zeitraum 2018 verbesserte. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Investitionsphase, was neben der Umsatzentwicklung auch die EBIT-Marge belastet. "Die Marktindikatoren im Halbleiter- und Beschichtungsbereich stabilisieren sich und wir erwarten, dass die Nachfrage im Jahr 2020 steigen wird", so Dr. Eric Taberlet, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Aktuell setzen wir unseren ambitionierten Investitionsplan um, damit wir den Ausbau unseres Marktanteils und die Verbesserung der Ergebnisse vorantreiben. Mit den erzielten Fortschritten bin ich zufrieden." Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: 9M/2019 9M/2018 Veränderung Umsatz 467,3 Mio. EUR 491,3 Mio. EUR -4,9 % EBIT 48,9 Mio. EUR 68,5 Mio. EUR -28,6 % Ergebnis nach Steuern 34,7 Mio. EUR 49,3 Mio. EUR -29,5 % Ergebnis je Aktie 3,52 EUR 4,99 EUR -29,5 % Auftragseingang 450,0 Mio. EUR 516,6 Mio. EUR -12,9 % Q3 2019 Q3 2018 Veränderung Umsatz 156,2 Mio. EUR 153,1 Mio. EUR +2,0 % EBIT 16,1 Mio. EUR 20,7 Mio. EUR -22,6 % Ergebnis nach Steuern 11,4 Mio. EUR 14,9 Mio. EUR -23,2 % Ergebnis je Aktie 1,16 EUR 1,51 EUR -23,2 % Auftragseingang 156,3 Mio. EUR 148,6 Mio. EUR +5,2 % Nathalie Benedikt, CFO der Pfeiffer Vacuum Technology AG, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Wir befinden uns zurzeit in einer sehr wichtigen Investitionsphase, die über mehrere Jahre geplant ist. Unsere Erwartungen sind, dass das auf Wachstum und Profitabilität ausgerichtete Investitionsprogramm von 150 Mio. EUR die volle Wirksamkeit bis 2025 erzielt." Auftragslage Die Auftragseingänge beliefen sich im dritten Quartal 2019 auf 156,3 Mio. EUR, dem höchsten Stand im Jahr 2019, verglichen mit 148,8 Mio. EUR im ersten und 144,9 Mio. EUR im zweiten Quartal 2019. Umsatzerlöse nach Markt, Produktgruppe und Region In den neun Monaten zum 30. September 2019 ging der Umsatz um 4,9 % auf 467,3 Mio. EUR zurück. Dieser Rückgang gegenüber dem Vorjahr war bedingt durch eine Umsatzschwäche im Halbleitermarkt, der im Vergleich zum Vorjahr um 15,9 % auf 156,5 Mio. EUR schrumpfte, sowie einem Umsatzrückgang von 20,1 % auf 61,5 Mio. EUR im Beschichtungsmarkt. Diese Entwicklung konnte durch die starke Nachfrage im Marktsegment Industrie mit einem Anstieg von 13,9 % auf 110,0 Mio. EUR sowie in den Geschäftsbereichen Forschung & Entwicklung (F&E) mit einem Wachstum von 10,6 % auf 48,8 Mio. EUR und Analytik mit einer Zunahme von 3,5 % auf 90,5 Mio. EUR teilweise kompensiert werden. Bei den Produktgruppen verzeichneten die Turbopumpen mit dem größten Umsatzwachstum von 2,9 % auf 145,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr den höchsten Umsatz. Auch in den Bereichen Service und Systeme wurde mit 1,2 % auf 84,3 Mio. EUR bzw. mit 2,1 % auf 11,6 Mio. EUR im Jahresvergleich ein Zuwachs erzielt. Demgegenüber standen jedoch Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr bei den Produktgruppen Instrumente und Komponenten (-9,1 % auf 132,2 Mio. EUR) und Vorpumpen (-14,7 % auf 93,9 Mio. EUR), die im Wesentlichen auf die Bedingungen im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt zurückzuführen sind. Während die Umsätze in allen Regionen in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr zurückgingen, war die Region Asien mit einem Minus von 9,4 % auf 167,6 Mio. EUR am stärksten betroffen. Im dritten Quartal 2019 stieg der Umsatz jedoch in allen Regionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Operatives Ergebnis In den neun Monaten zum 30. September 2019 belief sich das EBIT auf 48,9 Mio. EUR bzw. 10,5 % des Umsatzes, im Vergleich zu den 68,5 Mio. EUR bzw. 13,9 % im Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang gegenüber dem Vorjahr war bedingt durch geringere Umsätze und höhere Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen Investitionen zum Ausbau des Marktanteils sowie der EBIT-Marge auf über 20 %. Leicht positiv wirkten Fremdwährungseffekte auf das Ergebnis. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz zwischen 620 und 640 Mio. EUR sowie einer EBIT-Marge von rund 10 %. Darüber hinaus dürften sich die Investitionen auf etwa 30 Mio. EUR belaufen. Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de Über Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com Konzern-Ge- winnund Verlustrech- nung (nicht auditiert) Drei Monate Neun Monate per 30. per 30. September September 2019 2018 2019 2018 in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Umsatzerlöse 156.225 153.118 467.333 491.330 Umsatzkosten -103.805 -97.177 -305.90- -314.76- 9 0 Bruttoergebnis 52.420 55.941 161.424 176.570 Vertriebsund -16.965 -17.204 -53.267 -52.554 Marketingkos- ten Verwaltungsund -14.579 -12.689 -40.906 -38.451 allgemeine Kosten Forschungsund -6.423 -6.653 -21.235 -20.703 Entwicklungs- kosten Sonstige 2.315 2.282 5.800 7.684 betriebliche Erträge Sonstige -709 -928 -2.912 -4.044 betriebliche Aufwendungen Betriebsergeb- 16.059 20.749 48.904 68.502 nis Finanzaufwen- -205 -198 -648 -544 dungen Finanzerträge 59 39 121 174 Ergebnis vor 15.913 20.590 48.377 68.132 Steuern Steuern vom -4.486 -5.705 -13.641 -18.874 Einkommen und Ertrag Ergebnis nach 11.427 14.885 34.736 49.258 Steuern Ergebnis je Aktie (in EUR): Unverwässert 1,16 1,51 3,52 4,99 Verwässert 1,16 1,51 3,52 4,99 Konzernbilanz (nicht auditiert) 30.09.2019 31.12.2018 in TEUR in TEUR AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 109.932 109.460 Sachanlagen 149.743 126.143 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 407 424 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 3.801 4.282 Sonstige Vermögenswerte 1.392 3.200 Latente Steueransprüche 27.675 24.895 Langfristige Vermögenswerte 292.950 268.404 Vorräte 141.676 133.191 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 88.327 92.164 Vertragsvermögenswerte 518 298 Ertragsteuerforderungen 3.459 3.726 Geleistete Anzahlungen 5.514 3.504 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.134 609 Sonstige Forderungen 10.388 13.884 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 99.622 108.380 Kurzfristige Vermögenswerte 350.638 355.756 Summe der Aktiva 643.588 624.160 PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 290.931 278.891 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -28.238 -28.172 Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer 384.199 372.225 Vacuum Technology AG Finanzielle Verbindlichkeiten 69.921 60.182 Pensionsrückstellungen 64.952 55.638 Latente Steuerschulden 4.606 4.638 Vertragsverbindlichkeiten 348 630 Langfristige Schulden 139.827 121.088 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 31.822 38.054 Leistungen Vertragsverbindlichkeiten 14.383 18.271 Sonstige Verbindlichkeiten 25.147 25.740 Rückstellungen 41.298 41.626 Ertragsteuerschulden 3.506 7.061 Finanzielle Verbindlichkeiten 3.406 95 Kurzfristige Schulden 119.562 130.847 Summe der Passiva 643.588 624.160 Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht auditiert) Neun Monate per 30. September 2019 2018 in TEUR in TEUR Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis nach Steuern 34.736 49.258 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und 17.487 14.943 immaterielle Vermögenswerte Sonstige nicht zahlungswirksame 3.455 1.617 Aufwendungen und Erträge Veränderungen der Bilanzpositionen: Vorräte -11.038 -24.29- 8 Forderungen und sonstige Aktiva 6.389 -13.64- 8 Rückstellungen, einschließlich -3.566 6.324 Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen -11.950 3.187 Mittelzufluss aus der laufenden 35.513 37.383 Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: Nettoauszahlungen aus - - Unternehmenserwerben Auszahlungen für Investitionen in -19.307 -24.03- Sachanlagen und immaterielle 8 Vermögenswerte Einzahlungen aus dem Verkauf von 293 217 Sachanlagen Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -19.014 -23.82- 1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von finanziellen 632 63 Verbindlichkeiten Dividendenzahlung -22.696 -19.73- 5 Rückzahlung von finanziellen -3.448- - Verbindlichkeiten Mittelzufluss/Mittelabfluss (-) aus -25.512 -19.67- Finanzierungstätigkeit 2 Wechselkursbedingte Veränderung der 255 -490 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Veränderung des Bestandes an -8.758 -6.600 Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten Zahlungsmittel und 108.380 97.402 Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode Zahlungsmittel und 99.622 90.802 Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode --------------------------------------------------------------------------- 05.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 