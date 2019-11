FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KA7 XFRA NL0000362648 KAS BANK NV CVA EO 1

2GK XFRA IT0005279143 GIMA TT S.P.A.

YP1B XFRA AU000000IMM6 IMMUTEP LTD