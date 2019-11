FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.11.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UFG XFRA ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20

P3P XFRA GB00BP0S1D85 BCA MARKETPLACE PLC LS-01

3GW XFRA AU000000GPP6 GREENPOWER ENERGY LTD

LCG3 XFRA KYG541352004 LEAF CLEAN EN. POST RED.