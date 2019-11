Die Deutsche Bank hat Ryanair von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 12,50 auf 13,50 Euro angehoben. Nach starkem Lauf seien die Papiere des Billigfliegers reif für eine Pause, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bezog besser als erwartete Halbjahreszahlen in sein Modell ein. Um wieder konstruktiver zu werden, müsse der Sommer 2020 besser planbar sein./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 04:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-11-05/07:36

ISIN: IE00BYTBXV33