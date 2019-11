Coreo erwirbt Wohnungsportfolio in NRW DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Coreo erwirbt Wohnungsportfolio in NRW 05.11.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Coreo erwirbt Wohnungsportfolio in NRW * 272 Wohneinheiten an 4 Standorte * 19.800 m² Gesamtmietfläche * Übergang Nutzen/Lasten in 2020 Frankfurt am Main - 5. November 2019 - Coreo hat an den Standorten Wuppertal, Bielefeld, Gelsenkirchen und Lünen insgesamt 272 Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit von der LEG erworben. Der Wohnungsbestand ist nahezu vollständig vermietet. Für die öffentlich geförderten Objekte endet die Nachwirkungsfrist in den Jahren 2021 bzw. 2024. Die Objekte in Wuppertal und Bielefeld sollen langfristig im Bestand einer neu gegründeten Objektgesellschaft verbleiben. Für die Immobilien in Gelsenkirchen und Lünen, die direkt von der Coreo AG erworben wurden, sieht das Unternehmen Entwicklungspotenziale. Der Übergang von Nutzen und Lasten findet vertragsgemäß zu Beginn des kommenden Jahres statt. Somit wird das Immobilienportfolio erstmalig im Geschäftsjahr 2020 Umsatz- und Ergebnisbeiträge generieren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. "Ich freue mich über den Kauf unseres ersten Wohnungsportfolios im bevölkerungsreichsten Bundesland. Wie für unseren Wohnungsbestand in Göttingen und das Hydra-Portfolio sehen wir auch hier für einige Objekte überaus interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Daneben wollen wir die sich uns bietenden Opportunitäten des lokalen Immobilienmarktes nutzen", erklärt Marin N. Marinov die angedachte Vorgehensweise und freut sich auf die Fortschreibung der bisherigen Equity Story der Coreo. Über die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios. Kontakt: Coreo AG Felix Krekel, CIIA Investor Relations Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 69 219396-0 --------------------------------------------------------------------------- 05.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 903481 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 903481 05.11.2019 ISIN DE000A0B9VV6 AXC0079 2019-11-05/08:01