Die Aktien von SAP haben am Dienstag vorbörslich Rückenwind von einem zusätzlichen Geldsegen für die Aktionäre erhalten. Beim Broker Lang & Schwarz wurden die Papiere 1,6 Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt, nachdem der Softwarekonzern am späten Vorabend angekündigt hatte, deutlich mehr Geld an seine Aktionäre verteilen zu wollen.

Über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden will er bis Ende des kommenden Jahres 1,5 Milliarden Euro zusätzlich an die Anteilseigner zurückgeben. Laut Analyst Knut Woller von der Baader Bank standen Aktienrückkäufe bereits auf der Agenda des Managements. Die Chance auf eine Sonderdividende und das Ausmaß der gesteigerten Rückflüsse wertete er aber als positive Überraschung./tih/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007164600

AXC0080 2019-11-05/08:05