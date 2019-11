Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für PSA von 20 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das niedrigere Kursziel resultiere aus der Verwässerung durch den Deal mit Fiat Chrysler und den fragwürdigen strategischen Sinn dahinter, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 19:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-11-05/08:14

ISIN: FR0000121501