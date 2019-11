In der Siemens Healthineers AG sind sämtliche medizinische Aktivitäten der Siemens AG zusammengefasst, doch richtig aufgregend war es in der Aktie bisher noch nicht. Seit über 12 Monaten pendelt der Kurs in einer recht klar definierten Handelsspanne. Es bildeten sich recht klare Widerstände im Bereich von rund 38.75 EUR, während sich die Unterstützungen immer weiter nach oben bewegten.

Den vollständigen Artikel lesen ...