Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die Solarenergiebranche in den nächsten Jahrzehnte vorantreiben werden. Der globale Mittelstand wächst rasant. Die Auswirkungen der Menschheit auf das Klima der Erde haben die Dynamik weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energieoptionen wie Solaranlagen verlagert. Technische Verbesserungen und massive Fertigungskapazitäten haben die Kosten so weit gesenkt, dass Solaranlagen in vielen Teilen der Welt so günstig sein können wie fossile Brennstoffe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...