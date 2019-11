Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BBVA von 5,40 auf 5,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends in den Schwellenländern im dritten Quartal machten die Schwäche in den etablierten Märkten wett, schrieb Analyst Iason Kepaptsoglou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Folge sei eine leichte Anhebung seiner Gewinnschätzungen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

