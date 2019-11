flatex Morning-news Gold: Der Preis für eine Feinunze Gold fiel zum Wochenstart ...

Der Preis für eine Feinunze Gold fiel zum Wochenstart zurück. Dies war in erster Linie auf die enormen Kursgewinne an den wichtigsten Aktienmärkten zurückzuführen. Auf Sicht der letzten Wochen hält sich das beliebte Edelmetall jedoch weiterhin oberhalb der Marke von 1.500 US-Dollar. Sollte die derzeit positive Erwartungshaltung in Sachen Handelsdeal zwischen den USA und China arg enttäuscht werden, so hätte Gold auch vom jetzigen Kursniveau betrachtet immer noch ausreichend Potenzial zur Oberseite vorzuweisen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 01. Oktober 2019 bei 1.459,15 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 03. Oktober 2019 bei 1.519,68 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 1.520 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1.529/1.534/1.543 und 1.557 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 1.497/1.489/1.482/1.473 und 1.459 US-Dollar in Betracht, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1.450/1.445/1.436 und 1.422 US-Dollar.

