Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat vor überzogenen Erwartungen an mehr Elektroautos auf Deutschlands Straßen gewarnt. "Verkehrswende heißt nicht, dass wir 47 Million fossile Verbrenner durch 47 Million Elektromobile ersetzen", sagte der Vorsitzende des Bundestagsverkehrsausschusses am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Dann haben wir zwar weniger Abgase, weniger Lärm in den Innenstädten, aber das Problem mit dem Verkehrsinfarkt ist nicht gelöst." Stattdessen müsse man mehr auf geteilte Autos, den öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad setzen.

Bundesregierung und Autoindustrie hatten am Montagabend vereinbart, die Kaufprämie für Elektroautos zu erhöhen und deutlich mehr Ladesäulen aufzustellen. "Wir subventionieren mit sieben Milliarden das Diesel-Privileg und auf der anderen Seite subventionieren wir die Elektromobilität", sagte Özdemir. "Die Vergangenheit und die Zukunft zeitgleich subventionieren - das hat noch nirgendwo funktioniert."/mni/bf/DP/jha

