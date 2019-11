Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro nach einer Veranstaltung mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Wie bereits anlässlich des Quartalsberichts zum Ausdruck gekommen sei, seien die Verantwortlichen des Kunststoffkonzerns zwar recht pessimistisch für 2020, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Geschäft mit dem Schaumstoff-Vorprodukt MDI rechneten sie aber mit solidem Wachstum, was vom Markt bislang verkannt werde./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-11-05/08:38

ISIN: DE0006062144