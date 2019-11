Von Max Bernhard

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Telekomkonzern Telefonica ist im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht, nachdem er Restrukturierungskosten in Höhe von 1,4 Milliarden Euro verbucht hat. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Telefonica SA jedoch und kündigte an, an ihrer Dividendenpolitik festzuhalten.

Der Konzern schrieb in den drei Monaten einen Nettoverlust von 443 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 1,14 Milliarden im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg im Quartal um 1,7 Prozent auf 11,90 Milliarden Euro. Der operative Gewinn vor Abschreibungen ging auf 2,75 (4,04) Milliarden Euro zurück.

