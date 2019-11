Acadia Pharmaceuticals - Ausblick nach oben angepasst, Q-Zahlen besser als erwartet! Bullische Chartformation vor Auflösung!

Breakout-Setup

Symbol:ISIN: US0042251084Acadia Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutischer Konzern aus San Diego, Kalifornien. Dort werden von 490 Mitarbeitern klein-molekulare Stoffe zur Behandlung von Nervenkrankheiten entwickelt. 2016 genehmigte die amerikanische Aufsichtsbehörde FDA das Medikament Nuplazid, welches von Acadia zur Behandlung von Halluzinationen und Wahnvorstellungen bei Parkinson-Kranken angewendet wird. Mit den letzten Quartalszahlen vom 30.10. konnte das Unternehmen positiv überraschen und einen geringer als erwarteten Verlust von 0,29 USD pro Aktie vermelden. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um 62,2 % und die Geschäftsführung erhöhte den Ausblick für das Gesamtjahr. Charttechnisch spiegelt sich die positive Entwicklung ebenfalls wieder, Die Aktie befindet sich seit dem Tief im August 2018 im Aufwärtstrend und konnte seither mehr als 250 % zulegen. Aktuell bildet der Wert ein Cup and Handle, eine Trendfortsetzungsformation, aus.Kann das Unternehmen die positive Geschäftsentwicklung weiter fortsetzen wird sich das wahrscheinlich auch weiterhin im Aktienkurs bemerkbar machen. Die aktuelle Formation ist ein sehr schönes Pattern, um einen Einstieg in einen momentumstarken Wert zu finden und an der weiteren Entwicklung zu partizipieren.Kann der Wert den Widerstand um 44-44,86 USD rausnehmen und die Konsoldierungsformation nach oben auflösen bietet sich eine tolle Chance für Anleger. Getragen von den gleitenden Durchschnitte könnte dieser Breakout kurz bevorstehen. Ein interessantes Stopp Loss Level bietet der Bereich unter dem massiven Spike und unter dem EMA 20 bei 39,60 USD.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in ACAD