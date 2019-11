Die Rallye an den Aktienmärkten macht sich auch bei ThyssenKrupp bemerkbar. Die monatelange Talfahrt scheint zu Ende. Seit dem Tief im August hat der MDAX-Titel inzwischen fast 50 Prozent zugelegt. Die Hoffnung, dass die Konjunktur weniger schwächelt als zuletzt befürchtet, verleiht Schwung - es werden auch wieder Investitionen getätigt.Die Marinesparte ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) spürt eine Besserung bei der Auftragslage. Der Konzern will deshalb 250 Millionen Euro in den Ausbau der U-Boot-Werft ...

