China und die USA könnten einem Bericht zufolge im Rahmen des Teilabkommens im Handelskonflikts einen Teil der zuletzt eingeführten Zölle zurücknehmen. In diesem Fall dürfte sich das Sentiment an den Börsen weiter verbessern. Die Aktie von Amazon drehte am Montag auf - und steht nun vor einem Kaufsignal.Die Hoffnung auf den Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China hat auch am Montag die Kurse angetrieben. Die Amazon-Aktie gewann 0,8 Prozent auf 1.804,66 Dollar.Besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...