Die ESI Group (Börse Paris: ESI), der führende Innovator im Bereich Virtual Prototyping für Fertigungsindustrien, organisiert am 6.und 7.November wieder sein alle zwei Jahre stattfindendes Deutsches Forum in Berlin. Die diesjährige Veranstaltung markiert zugleich das 40-jährige Bestehen von ESI in Deutschland, dem zweitwichtigsten Markt des Unternehmens und Heimat verschiedener Branchen, die vom Virtual Prototyping profitieren. Aus diesem Anlass wird CEO Cristel de Rouvray den Werdegang des Konzerns und seiner Lösungen zusammen mit zahlreichen deutschen Herstellern auf ihrer Innovationsreise präsentieren, seit 1985 die erste virtuelle Crashtestsimulation für Volkswagen durchgeführt wurde.

In der deutschen Industrielandschaft und insbesondere in der Automobilindustrie vollzieht sich zur Zeit ein tiefgreifender Wandel. Mit seinen Virtual-Prototyping-Lösungen unterstützt ESI dieses Ökosystem proaktiv in seinem ständigen Bemühen, die Leistungen seiner Produktionswerkzeuge, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

Zum Programm dieser beiden Tage gehören Konferenzen, Workshops und Demonstrationen des einzigartigen Wertes von Virtual Prototyping für prominente Akteure in der Automobil-, Luftfahrt- und Schwerindustrie. Während der Konferenz werden berühmt-berüchtigte Wissenschaftler, Branchenpioniere und Führungskräfte ihre Kenntnisse und Erfahrungen austauschen. Neben den ESI-Teams werden sich dort zahlreiche Kunden von Volkswagen über Airbus, Audi, Kion Group, ThyssenKrupp Steel, Opel und Bosch bis zum Netherlands Aerospace Center präsentieren.

Cristel de Rouvray sagte: "Wir sind stolz darauf, unsere Partner zusammenzubringen, um mit uns 40 Jahre unserer Präsenz auf einem symbolträchtigen Markt für industrielle Akteure zu feiern. Dieses Forum wird für uns eine Gelegenheit sein, daran zu erinnern, dass hinter jeder Kooperation, jeder Innovation oder jedem Produkt jahrelanges Vertrauen, Talente, Know-how und eine gemeinsame Vision stecken. Diese Faktoren bilden die wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung innovativer und sicherer Produkte von zertifizierter Qualität. Beispielsweise wird unser Partner Volkswagen auf 35 Jahre Kooperation seit dem ersten virtuellen Crashtest im Jahr 1985 zurückgreifen. Die ESI-Vision "Zero Tests, Zero Prototypes, Zero Downtime", die auf unserer Expertise in der Materialphysik aufbaut, ermöglicht es uns, unsere Industriekunden, die mit steigenden Komplexitäten konfrontiert werden, auch in Zukunft tatkräftig zu unterstützen nach dem Motto: Heute glänzen morgen bauen

Über ESI Group

Die ESI Group ist ein führender Innovator rund um Software und Services für das Virtual Prototyping. Als Spezialist für Materialphysik hat ESI eine einzigartige Kompetenz dafür entwickelt, industrielle Hersteller dabei zu unterstützen, physische Prototypen durch virtuelle zu ersetzen, was es ihnen ermöglicht, ihre zukünftigen Produkte virtuell herzustellen, zu montieren, zu testen und vorab zu zertifizieren. In Kombination mit den neuesten Technologien ist Virtual Prototyping nun im übergeordneten Konzept des Product Performance Lifecycle verankert, das sich mit der operativen Leistung eines Produkts während seines gesamten Lebenszyklus' vom erstmaligen Einsatz bis zur Entsorgung befasst. Die Schaffung eines Hybrid Twin (Hybrid-Zwillings), bei dem Simulation, Physik und Datenanalyse genutzt werden, ermöglicht es den Herstellern, intelligentere und vernetzte Produkte zu entwickeln, die Leistungsfähigkeit der Produkte vorherzusagen und ihren voraussichtlichen Wartungsbedarf zu ermitteln.

ESI ist ein französisches Unternehmen, dessen Aktien im Compartment B der NYSE Euronext Paris notiert werden. Die ESI Group ist in mehr als 40 Ländern tätig und in allen wichtigen Industriezweigen vertreten. Das Unternehmen, das ca. 1200 hochrangige Spezialisten weltweit beschäftigt, verzeichnete 2018 einen Jahresumsatz von 139 Mio. €. Weitere Informationen finden Sie unter www.esi-group.com.

