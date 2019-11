FRANKFURT (Dow Jones)--Für weiter kräftigen Druck auf die Renten-Futures sorgen auch am Dienstagmorgen die verbesserten Konjunkturaussichten. Die Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit lässt Marktteilnehmer zuversichtlicher werden, dass es zu keinem größeren Einbruch der Wirtschaft kommt. Entsprechend sinkt der Bedarf an sicheren Häfen wie Anleihen. In Deutschland fallen die Renten-Futurs über die gesamte Kurve.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 20 Ticks auf 170,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,95 Prozent und das Tagestief bei 170,74 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.34 Uhr knapp 30.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 38 Ticks auf 206,00 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 134,46 Prozent.

