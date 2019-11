Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Safran hat Olivier Andries zum neuen Chief Executive per Januar 2021 berufen. Die Ernennung wird nach einer Übergangsfrist von einem Jahr ab 2020 wirksam, teilte das französische Technologie- und Rüstungsunternehmen mit. Während dieser Zeit werde Andries unter der Verantwortung des derzeitigen CEO Philippe Petitcolin arbeiten. In den vergangenen zehn Jahren hatte Andries in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit bei der Gruppe sowie im Bereich Antriebssystems gearbeitet.

