Die britische Fondsbranche wird erschüttert vom Absturz eines Fondsmanagers, der in zu kleine Aktien investierte, die er nicht schnell genug verkaufen konnte. Besteht die Gefahr auch bei in Deutschland beliebten Fonds?

Nach dem Woodford-Debakel in Großbritannien, wo Milliarden an Anlegergeldern eingesperrt sind, weil der Fondsmanager aus einst gekauften Aktien nicht mehr aussteigen kann, wird auch hierzulande mehr über die Liquidität in Fonds diskutiert. Welche Fondsmanager fahren in Deutschland einen heißen Reifen und investieren Milliardensummen in kleine Aktien? Wo kann es noch zu einer Liquiditätskrise kommen?

Neil Woodford haben viele Anleger eine jahrzehntelang gute Performance zu verdanken. Aber plötzlich konnte er ihnen kein Geld mehr zurückzahlen, weil er für die vielen kleineren Aktien, die er gekauft hatte, an den Börsen keine Abnehmer mehr fand. Auch zu sehr niedrigen Kursen nahm ihm die offenbar niemand ab - eine typische Liquiditätsklemme und bei Fonds nicht neu. Risikomanager sollen das verhindern, ebenso sollen höhere Cash-Reserven in Fonds vor Engpässen schützen. Zudem verlangen die Fondshäuser teilweise Rücknahmeabschläge von Großanlegern, um die vom Ausstieg abzuhalten.

Ganz verhindern lassen sich Liquiditätsnöte dadurch nicht. Auch das so genannte Swing-Pricing in Stresssituationen ist eine Methode, um Fondspreise marktnäher zu machen, verhindert den Ernstfall nicht. Bei hohen Mittelabflüssen in Fonds würden bei manchen Fondshäusern die Anleger, die ihre Anteile zurückgeben wollen, an den Handelskosten beteiligt, die verbliebenen Anleger sollen dadurch geschützt werden. Ebenfalls werden mitunter die Assets in den Portfolios zum niedrigeren Geldkurs bewertet statt zum Briefkurs, um eine marktnähere Beurteilung zu haben, die den Ausstieg für manchen Anleger unattraktiver machen könnte.

Fondsmanager Woodford allerdings ließ man offenbar auch eine sehr lange Leine. Die Dachgesellschaft Link Fund Solutions hatte zu wenig Vorkehrungen getroffen und ihm zu lange freie Hand gelassen. Er konnte sehr kleine private Aktienbeteiligungen, die gar nicht börsennotiert waren, in Hüllen stecken und die an kleinen Börsenplätzen notieren lassen. Jetzt wurde das eine Art Subprime-Aktienkorb - ähnlich wie in der US-Finanzkrise, die durch gut verpackte Immobilienkredite schlechter Bonität ("Subprime") ausgelöst wurde.

Bert Flossbach: Eckpfeiler Liquidität und Standardwerte

Ein gefeierter Star wie Woodford, der omnipräsent ist, dessen Performance Jahrzehnte gut war und der Milliarden verwaltet? In Deutschland gibt es eine solche Person kaum. Wer sich etwas mit Geldanlage beschäftigt, der hat schon mal von Bert Flossbach gehört. Doch der Kölner und dessen von ihm mitgegründete Vermögensverwaltung Flossbach von Storch bleibt unter dem Radar und wuchs mehr oder minder still auf ein verwaltetes Volumen von 43 Milliarden Euro zum größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter hierzulande. Aber neben Flossbach legen dort mehrere Fondsmanager die Milliarden an und nicht nur einseitig in Aktien, ...

