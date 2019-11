Koblenz (ots) - Am 5. November 2019 startet die dritte Auflage der Neujahrs-Million, der Jahresendlotterie von LOTTO Rheinland-Pfalz. Wie die beiden Jahre zuvor gilt auch dieses Mal: Im Verhältnis zum Einsatz gibt es in Deutschland keine Lotterie mit einer größeren Chance auf den Millionengewinn. So kann man doch gut ins neue Jahr starten."Nachdem die ersten beiden Auflagen in den vergangenen Jahren komplett ausverkauft waren, gehen wir fest davon aus, dass wir auch in diesem Jahr alle 250.000 Lose verkaufen. Am Neujahrstag werden wir erneut einen neuen Millionär in Rheinland-Pfalz vermelden können", sagt LOTTO-Geschäftsführer Jürgen Häfner.Die Neujahrs-Million ist die Jahresendlotterie von LOTTO Rheinland-Pfalz: Die Anzahl der Losnummern ist auf 250.000 Stück limitiert und die Lose sind ausschließlich in den rheinland-pfälzischen LOTTO-Annahmestellen zum Preis von je 10 Euro erhältlich.Auf eins der verkauften Lose entfällt auf jeden Fall der Spitzengewinn von 1 Million Euro. Daneben gibt es bei der Lotterie noch zwei Mal 100.000 Euro und viele weitere Gewinne von 1.000 Euro und 50 Euro zu gewinnen. Die theoretische Chance auf den Spitzengewinn von 1 Million Euro liegt je Los bei 1 zu 250.000. Verkaufsstart ist am Dienstag, 5. November 2019.Nachdem im ersten Jahr ein Rentner aus Koblenz den Millionengewinn erzielt hatte, sicherte sich im vergangenen Jahr ein Tipper aus Rheinhessen die Million im ersten Rang. Im zweiten Rang durften sich letztes Jahr ein Koblenzer und ein Vorderpfälzer jeweils über 100.000 Euro freuen.So funktioniert die "Neujahrs-Million":Der Spielschein der "Neujahrs-Million" wird über das Terminal der LOTTO-Annahmestelle eingelesen. Aus einem Nummernkreis von 000001 bis 250000 wird dann nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt. Diese Nummer wird auf eine Spielquittung aufgedruckt und dem Spielteilnehmer ausgehändigt. Diese Spielquittung ist maßgeblich für die Gewinnermittlung. Jede Losnummer wird nur einmal vergeben. Gleiches gilt für die Teilnahme per Quick-Tipp.Sind alle Losnummern von 000001 bis 250000 im Rennen, ist die Lotterie ausverkauft. Darüber hinaus werden keine weiteren Losnummern aufgelegt.Der Annahmeschluss für die "Neujahrs-Million" ist spätestens am 31. Dezember 2019, um 18 Uhr - falls die Lotterie nicht vorher schon ausverkauft ist. Die Ziehung der Gewinnzahlen findet wie üblich unter behördlicher Aufsicht im offiziellen Ziehungsraum von LOTTO Rheinland-Pfalz statt. Die Gewinnzahlen werden am Neujahrstag ab 13 Uhr unter www.lotto-rlp.de und ab dem 2. Januar 2020 in allen LOTTO-Annahmestellen bekanntgegeben. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren gestattet.Pressekontakt:Clemens BuchAbteilungsleiter Unternehmenskommunikation--Lotto Rheinland-Pfalz GmbHFerdinand-Sauerbruch-Straße 256073 KoblenzTelefon: 0261 9438-2154Fax: 0261 9438-6619mailto:clemens.buch@lotto-rlp.dehttp://www.lotto-rlp.dehttps://www.facebook.com/lottorlpOriginal-Content von: Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66692/4429463