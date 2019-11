Serviceware SE: Serviceware Neuzugang cubus (Serviceware Performance) erneut hochdekoriert und erfolgreich DGAP-News: Serviceware SE / Schlagwort(e): Sonstiges Serviceware SE: Serviceware Neuzugang cubus (Serviceware Performance) erneut hochdekoriert und erfolgreich 05.11.2019 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung Serviceware Neuzugang cubus (Serviceware Performance) erneut hochdekoriert und erfolgreich - Spitzenplatzierung beim BARC BI Survey 2019 - Starke Basis in Frankreich unterstützt internationale Expansion von Serviceware - Erster Großkunde aus Frankreich für Serviceware-Konzern gewonnen Bad Camberg, 05. November 2019. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) ist für ihre Business Intelligence/ Corporate Performance Management Lösung "Serviceware Performance" ausgezeichnet worden. Beim renommierten BARC BI Survey 2019 räumte Serviceware Performance in zahlreichen Kategorien Spitzenplätze ab. In mehr als zwei Dutzend Kategorien hieß die Nr. 1 Serviceware Performance, unter anderem das sechste Jahr in Folge bei der Support-Qualität. Und auch bei der Nutzerzufriedenheit ermittelte der BARC BI Survey des Jahres 2019, die größte und umfassendste Erhebung weltweit, ein absolutes Spitzenergebnis von 100 Prozent Weiterempfehlungsrate. Die Ergebnisse im Detail sind unter folgendem Link abrufbar: https://serviceware-se.com/news/cubus-outperform-serviceware-performance-barc-bi-survey-2019 Hinter Serviceware Performance verbirgt sich die Mitte 2019 übernommene cubus AG mit ihren insgesamt rd. 40 Mitarbeitern. Der Integrationsprozess gestaltet sich dabei überaus reibungslos und verläuft noch schneller als erwartet. Die hohe Kundenzufriedenheit und die Spitzenpositionen in so vielen BARC BI Kategorien auch im laufenden Jahr gehen Hand in Hand mit einer positiven operativen Entwicklung und Erfolgen in der Kundengewinnung. So ist es cubus/ Serviceware Performance jüngst gelungen, den ersten französischen Großkunden für den Serviceware-Konzern überhaupt zu gewinnen. Es handelt sich dabei um einen großen Infrastrukturanbieter aus dem Telekommunikationssektor. Der Neu-Kunde ist Ausdruck der guten Marktposition, die sich cubus/ Serviceware Performance in den vergangenen Jahren in Frankreich aufgebaut hat. Diese starke operative Basis wird Serviceware künftig für die internationale Expansion des Konzerns nutzen. In den vergangenen Jahren hat Serviceware bereits über den deutschsprachigen Raum hinaus in Großbritannien, Spanien, Skandinavien und den Niederlanden den Markteintritt vollzogen - mit Frankreich wird nun ein weiterer großer europäischer Softwaremarkt adressiert. Insgesamt setzen inzwischen fast 200 Kunden weltweit direkt auf Serviceware Performance. Der Auslandsanteil von Serviceware Performance liegt mittlerweile bei über 40 Prozent. Der Umsatz ist im bisherigen Jahresverlauf zweistellig gewachsen und cubus/ Serviceware Performance hat signifikant positiv zum Konzernergebnis beigetragen. Auch für den restlichen Jahresverlauf wird eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums erwartet, wobei Cross Selling und das Heben von Synergiepotenzialen weiter an Bedeutung gewinnen sollten. Über Serviceware Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige Serviceware Plattform besteht aus den Softwarelösungen Serviceware Processes (helpLine), Serviceware Financial (anafee), Serviceware Resources (Careware), Serviceware Knowledge (SABIO) und Serviceware Performance (Cubus). Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. Serviceware hat weltweit mehr als 800 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter zehn DAX-Unternehmen sowie vier der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com. 