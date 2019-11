creditshelf Aktiengesellschaft baut Vertriebsaktivitäten aus DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Expansion creditshelf Aktiengesellschaft baut Vertriebsaktivitäten aus 05.11.2019 / 09:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- creditshelf Aktiengesellschaft baut Vertriebsaktivitäten aus * Der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland eröffnet Büro in bayerischer Landeshauptstadt München * München wird damit zu zweitem lokalem Standort neben Berlin, das jüngst im Rahmen der Valendo-Übernahme die lokale Präsenz von creditshelf über Frankfurt am Main hinaus verstärkt hatte * Mit Vertriebspräsenz in einer der wichtigsten Mittelstandsregionen Deutschlands fokussiert sich creditshelf am Standort München insbesondere auf Technologie- und Wachstumsunternehmen * Leiter Produktmanagement Jan Stechele verstärkt Management Team der creditshelf und vertritt creditshelf am Standort München gemeinsam mit Leiter Business Development Sebastian Seibold Frankfurt am Main, 05. November 2019 - Die creditshelf Aktiengesellschaft, Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, eröffnet in München eine weitere Dependance. Mit dem Münchner Neuzugang Jan Stechele als Leiter Produktmanagement und dem ebenfalls in München ansässigen Leiter Business Development Sebastian Seibold hat der Standort ein sehr erfahrenes Führungsduo vor Ort. Dieses wird durch den Relationship Manager Florian Weinkauf ergänzt, einem Experten für Wachstumsfinanzierungen. Ein weiterer Ausbau des Teams ist geplant. Dr. Daniel Bartsch, Marktvorstand von creditshelf, kommentiert: "Bayern ist eine unserer wichtigsten Vertriebsregionen und München ein bedeutender Standort für Technologie- und Wachstumsunternehmen sowie der Sitz zahlreicher unserer Kooperationspartner. Wir möchten dieses Segment weiter ausbauen. Folglich war es an der Zeit, den geplanten Standortaufbau in München umzusetzen." "Wir freuen uns sehr, mit dem Münchner Jan Stechele einen erfahrenen Strategen und B2B-Marketer als Leiter Produktmanagement für unsere Plattform gewonnen zu haben. Dies zeigt, dass wir unsere strategische Weiterentwicklung und unsere Vertriebsaktivitäten weiter voranbringen", erklärt Dr. Tim Thabe, Vorstandsvorsitzender der creditshelf AG. Über creditshelf - www.creditshelf.com creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. [2]arne.stuhr@corpnewsmedia.de 1. mailto:ir@creditshelf.com 2. http://www.creditshelf.com/ 2. http://www.creditshelf.com/ mailto:arne.stuhr@corpnewsmedia.de 3. mailto:franz@cometis.de Über creditshelf - www.creditshelf.com creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. Tägliche News von creditshelf auf: Facebook https://www.facebook.com/creditshelf/ Twitter https://twitter.com/creditshelf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ und Xing https://www.xing.com/companies/creditshelfag

05.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 