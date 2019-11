Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Im Handelsstreit stehen die Zeichen auf Entspannung - Kreise

Bei dem Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sieht es offenbar nach einer Entspannung aus. Wie mit den Verhandlungen betraute Personen sagten, würden beide Seiten im Rahmen eines vorläufigen Abkommens erwägen, dass einige verhängte Strafzölle wieder zurückgenommen werden sollen. "Wenn es einen Deal gibt, wird die Rücknahme von Zöllen ein Teil davon sein", sagte ein leitender Beamter der US-Regierung am späten Montagabend. China und die USA sollen sich im Prinzip auf ein "Phase-1-Abkommen" geeinigt haben.

Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor auf Achtmonatstief

Bei den chinesischen Dienstleistern ist die Geschäftsaktivität im Oktober mit dem langsamsten Tempo seit acht Monaten expandiert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,1 (September: 51,3) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit Februar.

Chinas Notenbank senkt Zinssatz, um Wirtschaft zu stützen

Die chinesische Zentralbank hat seinen einjährigen Leitzins aufgrund der konjunkturellen Abschwächung gesenkt, um dadurch die Finanzierungskosten für Unternehmen zu senken. Die People's Bank of China teilte mit, dass sie den einjährigen mittelfristigen Kreditrahmen (MLF) von 3,3 Prozent auf 3,25 Prozent senken wird. Das Kreditinstrument, welches von den Währungshütern verwendet wird, um Liquidität in das Bankensystem zu pumpen, hat einen starken Einfluss auf die Loan Prime Rate (LPR), dem erst kürzlich neu eingeführten Leitzins.

Australiens Notenbank lässt Leitzins auf Rekordtief

Die australische Notenbank (RBA) hat ihren Leitzins vor dem Hintergrund eines weltweit sinkenden Zinsniveaus stabil gehalten. Die Zentralbank steht jedoch vor der Aufgabe, nicht beabsichtigte Auswirkungen eines niedrigen Zinsniveaus auf die australische Wirtschaft zu vermeiden. Der Leitzins der Notenbank blieb damit auf dem Rekordtief von 0,75 Prozent.

Lagarde: Euro Ausdruck europäischer Verantwortung Deutschlands

Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat auf den politischen Charakter des Euro-Projektes und den Beitrag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zu dessen Gelingen hingewiesen. Laut dem veröffentlichten Redetext sagte Lagarde bei einer Laudatio auf Schäuble in Berlin: "Du hast sofort erkannt, dass die Wiedervereinigung in Deutschland Begeisterung hervorrufen, im Ausland aber Ängste schüren könnte."

Umfrage: Keine Mehrheit für Schwarz-Grün

Eine schwarz-grüne Regierungskoalition käme einer Umfrage zufolge derzeit nicht auf eine parlamentarische Mehrheit. Im Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung erreichen die Grünen und die Union zusammen 46,5 Prozent. Die Zustimmung zur Großen Koalition sinkt auf 39 Prozent. Die Grünen verlieren laut Insa 2 Prozentpunkte und kommen auf 21 Prozent. CDU/CSU müssen einen halben Punkt abgeben und kommen auf 25,5 Prozent. Die SPD hält ihr Ergebnis aus der Vorwoche von 13,5 Prozent. Die Linke kommt auf 10 Prozent, die AfD auf 16 und die FDP auf 8 Prozent.

Maas wirft Kramp-Karrenbauer Beschädigung deutscher Außenpolitik vor

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vorgeworfen, mit ihrem Nordsyrien-Vorstoß die deutsche Außenpolitik "beschädigt" zu haben. Er glaube, dass der Vorschlag der CDU-Chefin "weder innerhalb der Bundesregierung noch innerhalb der Union" abgestimmt gewesen sei, sagte Maas im "Berliner Salon" des Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND). "So etwas macht keinen guten Eindruck, weder innerhalb noch außerhalb Deutschlands", kritisierte der Außenminister.

SPD erhöht in Klimapolitik Druck auf Altmaier

Die SPD macht in der Energie- und Klimapolitik Druck auf Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Führende Umwelt- und Energiepolitiker der SPD-Bundestagsfraktion fordern den Minister zum unverzüglichen Handeln auf und nennen vier Vorhaben, die noch in diesem Jahr verabschiedet werden müssten. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf ein ihm vorliegendes Schreiben.

Kaufprämie für Elektroautos wird erhöht

Die Kaufprämie für Elektroautos soll gegenüber den bisherigen Planungen des Klimapakets erhöht werden. Das ist das Ergebnis des Autogipfels bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte. "Die Bundesregierung wird den Umweltbonus zum Kauf von Elektrofahrzeugen noch im November verlängern und nochmal deutlich erhöhen - um 50 Prozent bei Fahrzeugen bis 40.000 Euro Nettolistenpreis und darüber hinaus bis zu einer Grenze von 65.000 Euro Nettolistenpreis um 25 Prozent", erklärte er in einer Mitteilung.

Britisches Unterhaus wählt Lindsay Hoyle zum neuen "Speaker"

Die Abgeordneten im britischen Unterhaus haben den bisherigen stellvertretenden Parlamentspräsidenten Lindsay Hoyle zum neuen "Speaker" gewählt. Der 62-Jährige setzte sich in der vierten Wahlrunde gegen seinen Konkurrenten Chris Bryant durch. Hoyle, der als Favorit galt, tritt nun die Nachfolge von John Bercow an, der nach zehn Jahren als Parlamentspräsident zurückgetreten war. Hoyle konnte in der vierten Wahlrunde die Stimmen von 325 der 540 Abgeordneten auf sich vereinen und setzte sich damit gegen insgesamt sechs weitere Kandidaten durch.

USA setzen Austrittsprozess aus Pariser Klimaabkommen in Gang

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat bei der UNO ihren Austrittsprozess aus dem Pariser Klimaabkommen in Gang gesetzt. Die USA hätten die Vereinten Nationen schriftlich über den geplanten Austritt informiert, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo. Formal kann der Ausstieg aber erst am 4. November 2020 erfolgen - einen Tag nach der nächsten US-Präsidentschaftswahl.

US-Gericht: Trumps Buchhaltungsfirma muss Steuererklärungen offenlegen

Im Streit um die von ihm verweigerte Herausgabe seiner Steuererklärungen hat US-Präsident Donald Trump vor Gericht eine Niederlage erlitten. Ein Berufungsgericht entschied in New York, Trumps Buchhaltungsfirma müsse seine Steuererklärungen der Jahre 2011 bis 2018 offenlegen - und wies damit einen Einspruch des Präsidenten zurück. Der Fall dürfte nun vor dem Obersten Gerichtshof landen.

Ausschreitungen bei Massenprotesten in Chile

In Chile hat es erneut Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizisten gegeben. Zehntausende Menschen versammelten sich im Zentrum der Hauptstadt Santiago de Chile und verlangten den Rücktritt von Präsident Sebastián Piñera. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. Ein Polizist wurde von einem Molotow-Cocktail im Gesicht getroffen. Inmitten der Demonstrationen ereignete sich im Norden Chiles ein schweres Erdbeben der Stärke 6,0, das bis in die Hauptstadt zu spüren war. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

Xi spricht Hongkongs Regierungschefin Lam "großes Vertrauen" aus

Chinas Präsident Xi Jinping hat der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam sein "großes Vertrauen" ausgesprochen. Während eines Treffens mit Lam in Shanghai rief Xi auch zu "wirksamen Maßnahmen" auf, um das Leben der Hongkonger Bevölkerung zu verbessern, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach forderte Xi Lam zudem zum Dialog mit allen Bevölkerungsteilen auf.

Nordkorea: Chancen auf Atom-Gespräche mit USA stehen schlecht

Die Chancen auf eine Wiederaufnahme der Atomgespräche zwischen Washington und Pjöngjang stehen nach Angaben aus Nordkorea schlecht. Die Möglichkeiten des Dialogs zwischen den beiden Ländern schrumpften immer mehr, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf einen Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums. Grund dafür sei die Haltung der USA gegenüber Nordkorea. Vor wenigen Tagen hatten die USA den Verbleib Nordkoreas auf der Liste der "Unterstützer des Terrors" bekräftigt.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,00%

Indonesien BIP 3Q +5,02% gg Vorjahr (PROG +5,02%)

Indonesien BIP 3Q +3,06% gg Vorquartal (PROG +3,0%)

Philippinen Verbraucherpreise Okt +0,8% gg Vorjahr (PROG +0,8%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Okt +2,6% gg Vorjahr

