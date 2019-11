Hannover (www.anleihencheck.de) - Die FED hat wie erwartet vergangene Woche noch einmal an der Zinsschraube gedreht und das neue Zielband für die Federal Funds Rate auf 1,50% bis 1,75% festgelegt, so Dr. Stefan Grosse von der NORD/LB.Die drei Zinssenkungen seit dem Sommer dieses Jahres seien vor allem auf die schwächelnde globale Produktion, die Unsicherheit durch den Handelskonflikt sowie auf ein Unterschießen der Inflationsrate zurückzuführen. Zwar habe sich keiner dieser Faktoren wirklich verbessert, doch habe FED-Chef Powell am Mittwoch signalisiert, dass die Notenbanker jetzt erst einmal die "Füße stillhalten" möchten. Da sich die Transmission der Geldpolitik in der Regel erst mit einiger Verzögerung in der Realwirtschaft bemerkbar mache, wolle das FOMC diese Reaktion voraussichtlich erstmal einmal abwarten, bevor es weitere Maßnahmen ergreife. Dass die Notenbank im Falle eines sich materialisierenden Abschwungs ihre Feuerkraft nicht vollends verbrauchen wolle, werde in dieser Hinsicht sicherlich eine weitere Rolle spielen. ...

