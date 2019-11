FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie des Modekonzerns Hugo Boss wird nach Aussagen zum vierten Quartal mit einem Plus von 3,7 Prozent gehandelt. Marktteilnehmer verwiesen auf Aussagen des Unternehmens zum laufenden Quartal. Hugo Boss hatte in der Mitteilung zum abgelaufenen dritten Quartal erklärt, in den Monaten Oktober bis Dezember werde neben einem Umsatzwachstum ein deutlicher Anstieg des operativen Ergebnisses erwartet.

Dazu, so Hugo Boss, solle vor allem der eigene Einzelhandel beitragen. Ferner verspricht sich das Unternehmen aus Metzingen von verstärkten Partnerschaften mit Onlinehändlern positive Effekte.

Tatsächlich sind die Aussagen aber nur eine Ergänzung zum Jahresausblick, den die Hugo Boss AG im Oktober gesenkt hatte. Der wurde am Dienstag bei Veröffentlichung der Quartalsmitteilung ebenso bestätigt wie die bereits genannten vorläufigen Zahlen für die Monate Juli bis September.

Die Analysten von Citi schreiben, zwar habe das Unternehmen sich nicht zum bisherigen Geschäftsverlauf im Schlussquartal geäußert, doch scheine das Management nach den ersten fünf Wochen immerhin ein gewisses Maß an Vertrauen gefasst zu haben, die vor Monatsfrist gesenkte Prognose schaffen zu können, die manche Anleger als nach wie vor zu ambitioniert ansähen.

Übersetzt ins vierte Quartal, so rechnet Citi vor, müsste Hugo Boss zwischen 798 und 826 Millionen Euro Umsatz machen und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 120 bis 130 Millionen Euro erwirtschaften - ein Plus von 7 bis 16 Prozent.

Für 2019 rechnet Hugo Boss mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und mit einem EBIT von 330 bis 340 Millionen Euro.

Am Nachmittag will die Unternehmensführung sich zum Quartalsabschluss in einer Telefonkonferenz äußern.

