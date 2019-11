Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe solide Neunmonatsergebnisse vorgelegt und einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/la

