Eine weiter hohe Nachfrage nach Online-Tickets und gute Geschäfte mit Konzerten haben CTS Eventim im dritten Quartal angetrieben. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 378 Millionen Euro, wie der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer am Dienstag in München bei der Vorlage von Eckdaten überraschend mitteilte. Das normalisierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 42,3 Prozent auf 65,2 Millionen Euro zu. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet der Konzern unverändert mit Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Die endgültigen Zahlen sollen am 21. November veröffentlicht werden.

Anleger machten nach den Zahlen erst einmal Kasse. Da half es auch nicht, dass der Konzern laut einem Händlern besser abgeschnitten hatte als gemeinhin gedacht. Der Aktienkurs fiel zuletzt um 1,94 Prozent auf 53,20 Euro. Allerdings hatten die Papiere erst kurz zuvor ein Rekordhoch von 54,70 Euro erreicht./mis/jha/

ISIN DE0005470306

AXC0143 2019-11-05/10:17