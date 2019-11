Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Die neuesten Umbaumaßnahmen der Großbank hätten einen schwierigen Start gehabt, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die angepassten Kostenziele liege man zwar im Plan, die Erträge gingen aber weiter zurück und es gebe auch keine besseren Aussichten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005140008

AXC0146 2019-11-05/10:20