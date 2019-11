Berlin (ots) - In diesen Tagen startet die Deutsche Rentenversicherung die bundesweite Informationskampagne einlebenlang, die über die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung informiert. Unter der Leitidee "Rente ist mehr als nur die Rente" zeigt die Kampagne, dass die Rentenversicherung mehr zu bieten hat als alleine die Altersrente. Wer gesetzlich rentenversichert ist, kann sein Leben lang von Leistungen profitieren, die ihn und seine Angehörigen in allen Lebenslagen absichern."Die meisten Menschen wissen, dass wir Altersrenten zahlen. Dass wir darüber hinaus zum Beispiel auch Reha und Prävention anbieten, ist weniger bekannt. Das wollen wir mit unserer Kampagne ändern. Wir wollen mit der Kampagne die Leistungen der Rentenversicherung bekannter machen und damit einen konkreten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden schaffen", sagt Dirk von der Heide, Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung.Unter dem Hashtag einlebenlang erzählen Menschen, wie die gesetzliche Rentenversicherung ihnen in schwierigen Lebenslagen geholfen hat. Die Geschichten sind echt, genauso wie die Menschen, die sie sehr emotional erzählen. Sie werden unter www.deutsche-rentenversicherung.de/einlebenlang gezeigt. An der Kampagne sind alle Rentenversicherungsträger beteiligt.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/4429598