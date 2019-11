Der Modekonzern HUGO BOSS erwartet nach einem schwachen dritten Quartal einen starken Schlussspurt.Die Aktien von HUGO BOSS haben am Dienstag von einer optimistischen Prognose des Modekonzerns für das Schlussquartal profitiert. Die Aktien kletterten im MDAX um 1,1 Prozent auf 39,19 Euro und gehörten so im Index mittelgroßer Werte zu den größeren Gewinnern. In der Spitze bedeuteten 40,50 Euro ein Hoch seit der Gewinnwarnung, die der Aktie vor etwas mehr als drei Wochen einen herben Kursrutsch ...

