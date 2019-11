Woran ein Unternehmen zu erkennen ist, das die bevorstehende Wirtschaftskrise überleben wird, und warum das nicht ausreicht. Oder: Wie man Kodak 2.0 vermeidet. "Uber yourself, before you get Kodak'ed!" Dieses Motto repräsentiert die Essenz der digitalen Revolution und den Zeitgeist des Technologiedarwinismus. Wer heute den Trend von morgen verpasst, ist dem Untergang geweiht. Wie ein Unternehmen dem Schicksal von Motorola, Polaroid, Kodak oder Nokia entgehen kann? Myriaden von Beratern und Agilitätsgurus behaupten zu wissen, wie das funktioniert. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...