Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP anlässlich deutlich ausgeweiteter Ausschüttungspläne auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Julian Serafini hält diese Pläne in einer am Dienstag vorliegenden Studie für zurückhaltend. Sie ließen für die kommenden Jahre durchaus noch Spielraum./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 02:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 02:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007164600