Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Restrukturierungsmaßnahmen des Spezialchemiekonzerns zeigten in steigender Profitabilität ihre Wirkung, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 08:28 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 08:28 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000EVNK013

AXC0159 2019-11-05/10:36