FRANKFURT (Dow Jones)--Als Folge der Mietendeckelung in Berlin werden Berliner Vermieter Investitionen in die energetische Sanierung und den altersgerechten Umbau der Immobilien herunterfahren, warnt Vonovia-CEO Rolf Buch in der Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Mietendeckel löse die Wohnungsnot in Berlin nicht, es könnte aber sein, dass wegen der Mietsenkung vermehrt Wohnungen auf den Markt kommen, weil verschuldete Eigentümer verkaufen müssten. Vonovia selbst beabsichtige nicht, Wohnungen in Berlin zu verkaufen.

Auf Vonovias Ergebnisse selbst habe der Mietendeckel nur geringen Einfluss, er werde das Ergebnis 2020 um 6 Millionen Euro reduzieren, was bei einer angepeilten Größenordnung von 1,3 Milliarden Euro beim FFO "nicht ganz so schlimm" sei. Berlin sei nur ein kleiner Teil in Vonovias Portfolio, seit 2013 fokussiere das Unternehmen sich auf mehrere Städte in Deutschland und habe darüber hinaus auf Städte im Ausland diversifiziert.

November 05, 2019

