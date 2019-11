Nordex hat gleich den nächsten Meilenstein im Blick

Nach der jüngsten Kapitalerhöhung und dem Übernahmeangebot von Acciona (WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311) für Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) ist es rund um den Hamburger Windturbinenhersteller etwas ruhiger geworden. Dies änderte sich am Dienstag.

Nordex feierte einen wichtigen Meilenstein: Der 1000ste selbstgefertigte Betonturm für eine AW125/3000 Anlage verließ das brasilianische Werk Lagoa do Barro do Piauí für den 595-MW-Windpark "Lagoa dos Barros". Noch besser: Auf der Grundlage des aktuellen Auftragsvolumens für Anlagen der AW-Plattform wird Nordex bis Ende 2020 weitere 1000 Betontürme fertigen.

Allerdings waren Anleger am Dienstag nicht wirklich in Feierlaune. Die im TecDAX und SDAX gelistete Nordex-Aktie musste trotz der Neuigkeiten den Rückwärtsgang einlegen. Ohnehin legte die Erholungsrallye des Papiers in den vergangenen Wochen eine Pause ein. Auch die Euphorie über die verbesserte Auftragslage scheint vorerst verflogen zu sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...