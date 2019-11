Mit dem innovativen Luminophoren Haftkleber 62L von Herma wird die Anwesenheitskontrolle von transparenten Etiketten zuverlässiger. Daraus resultiert ein Plus an Sicherheit - für den Produkthersteller wie für den Produktverwender. Sicherheitsmerkmale zum Schutz etwa vor Produktpiraterie genießen in vielen Branchen einen hohen Stellenwert. Für zahlreiche Pharmazeutika sind sie seit Februar 2019 EU-weit sogar vorgeschrieben. Um Manipulationsversuche sichtbar zu machen, kommen zum Beispiel auch bei Faltschachteln oftmals entsprechende Verschlussetiketten zum Einsatz. Sie lassen sich besonders wirtschaftlich ...

