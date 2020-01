Das zur Oman Oil Company Orpic Group gehörende Chemieunternehmen Oxea schließt sich mit acht anderen Unternehmen zusammen, um ein neues, integriertes Energieunternehmen zu schaffen. Es wird unter dem Namen 'OQ' firmieren. OQ will zu einem führenden weltweiten Energieunternehmen reifen mit dem Ziel, sich stärker in der globalen Wertschöpfungskette für Kohlenwasserstoffe zu positionieren und zu wachsen.

"Während der laufenden Integrationsphase bleiben unsere aktuellen Geschäftsprozesse unverändert. Oxea wird weiterhin die sehr zuverlässigen und flexiblen Dienstleistungen anbieten, die Kunden aus der ganzen Welt in den vergangenen Jahren zu schätzen gelernt haben", sagte Dr. Oliver Borgmeier, COO von Oxea. "Mit einem Fokus auf Oxo-Derivate und Spezialchemikalien investieren wir erheblich, um die globalen Märkte besser bedienen zu können. Digitalisierung und Automatisierung bieten große Möglichkeiten, die Effizienz unserer Anlagen zu steigern und unsere Flexibilität weiter zu verbessern, um wechselnden Anforderungen gerecht zu werden. Wir erwarten, 2021 zusätzliche Produktionskapazitäten für TCD Alkohol in Betrieb zu nehmen, die den erwarteten weltweiten Bedarf auf Jahre hinaus decken können. Dieses hochfunktionelle Molekül findet Anwendung in der Optoelektronik, im Verpackungsbereich, in der Automobilindustrie sowie in Spezialklebstoffen und Oberflächenbeschichtungen."

Ebenfalls im Jahr 2021 plant Oxea, seine sechste Großanlage zur Herstellung von Carbonsäuren in Oberhausen in Betrieb zu nehmen. Mit der neuen Anlage wird sich die Produktionskapazität des Unternehmens für Carbonsäuren insgesamt um mehr als 30 Prozent erhöhen.

Um einen nahtlosen und geordneten Übergang zu gewährleisten, hat OQ ein Integrationsprogramm gestartet, um aus neun Kernunternehmen ein Unternehmen zu bilden: Orpic, Oman Oil Company, Oman Oil Company Exploration and Production, Oman Gas Company, Duqm Refinery, Salalah Methanol Company, Oman Trading International, Oxea und Salalah Liquified Petroleum Gas.

Über Oxea

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediaten und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter.

Oxea ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen, das Nachhaltigkeit und Business Excellence liefert. OQ deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Exploration und Produktion bis hin zur Vermarktung und zum Vertrieb seiner Produkte ab. Weitere Informationen über Oxea sind unter www.oxea-chemicals.com oder www.oq.com verfügbar.

