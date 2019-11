Seit Tagen klettern die Aktien deutscher Autozulieferer und anderer konjunkturzyklischer Unternehmen steil nach oben. Das bringt Hedge Fonds in Bedrängnis, die bei zahlreichen dieser Titel enorme Leerverkaufs-Positionen aufgebaut haben. Der Kursanstieg hat sie auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn sie ihre Positionen eindecken, treibt das die Kurse weiter an.Leerverkäufer, auch Short Seller genannt, verkaufen Aktien von Unternehmen, die die ihnen nicht gehören, sondern die sie sich bei Fonds und anderen Großanlegern gegen Gebühr ausleihen, um auf fallende Kurse zu spekulieren. Früher oder später müssen sie die Aktien aber den Eigentümern zurückgeben. Je schneller und stärker die Kurse klettern, desto mehr geraten sie unter Zugzwang, die Aktien ihrer Zielobjekte zu kaufen, um ihre Verluste in Grenzen zu halten oder ihre Gewinne zu sichern. Bei Aktien, bei denen die Leerverkäufer besonders aktiv sind, kann das zu einem Short Squeeze führen, also zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach ...

